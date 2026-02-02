Vannucchi 7: Arriva al match da una settimana difficile, ma i tre squilli non lo vedono sul banco degli imputati, tradito soprattutto dai suoi. Rischi calcolati in fase di costruzione, pur dilatando i tempi d’intervento. Supereroe a tempo scaduto per blindare il successo
Pierozzi 8: Il solito jumbo sulle palle inattive: il suo stacco cambia il volto della Strega, indicando la strada della rimonta. Colpo bellissimo quello che si stampa sul palo: decisivo ma anche sfortunato. Fino all’estasi finale: al posto giusto per il sorpasso
