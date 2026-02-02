Tutto si deciderà nel gran finale. Il Benevento arriva all’ultimo giorno di calciomercato con la voglia di alzare il livello qualitativo dell’organico a disposizione di Floro Flores e al tempo stesso trovare sistemazione a chi nella seconda parte di stagione rischia di trovare ancora meno spazio di quanto ne abbia avuto nella prima. Il gong suonerà alle 20, poi la testa sarà rivolta esclusivamente al campo. Poche ore e tanto lavoro da fare per il direttore sportivo Marcello Carli e il suo braccio destro Emanuele Padella che hanno raggiunto lo Sheraton di Milano dove andranno in scena le ultime frenetiche ore di calciomercato.

