Grammy 2026, il trionfo di Bad Bunny. ‘Wildflower’ di Billie Eilish canzone dell’anno

(Adnkronos) – I Grammy 2026 hanno visto il trionfo di Kendrick Lamar, che si è aggiudicato 5 premi, Bad Bunny e Lady Gaga. Billie Eilish ha ottenuto il riconoscimento per la Canzone dell’Anno con ‘Wildflower’, mentre Olivia Dean è stata insignita del titolo di Miglior Nuovo Artista.

I 68esimi Grammy Awards hanno sancito un momento epocale con l’assegnazione del premio per l’Album dell’Anno a Bad Bunny, primo artista a conseguire tale riconoscimento con un’opera interamente in lingua spagnola. Parallelamente, Kendrick Lamar ha consolidato la sua posizione nella storia della Recording Academy, emergendo come il rapper più premiato di sempre.

L’album ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ dell’artista portoricano 31enne ha rappresentato una pietra miliare, segnando un punto di svolta per la musica in lingua spagnola all’interno della prestigiosa kermesse. “Porto Rico è molto più grande di 100 per 35”, ha detto Bad Bunny facendo riferimento alle dimensioni dell’isola.

Lamar ha raggiunto quota 27 vittorie, superando Jay-Z (25) e Kanye West (24), affermandosi come l’artista hip hop con il maggior numero di Grammy. La serata lo ha visto aggiudicarsi cinque statuette, inclusi Record dell’Anno per la sua collaborazione con SZA nel brano ‘luther’ e Miglior Album Rap per ‘GNX’.

L’album ‘MAYHEM’ e il singolo ‘Abracadabra’ di Lady Gaga hanno fruttato quattro Grammy, tra cui Miglior Album Pop Vocale e Miglior Registrazione Dance Pop. La cantautrice britannica Olivia Dean si è aggiudicata il premio come Miglior Nuovo Artista, prevalendo su altri sette contendenti. Nel suo discorso ha affermato: “Sono qui come nipote di un immigrato e non sarei qui senza quel coraggio, sottolineando che quelle persone meritano di essere celebrate”.

La storia è stata scritta anche da ‘Golden’, tratto dalla colonna sonora K-Pop di ‘Demon Hunters’, che ha assicurato la prima vittoria ai Grammy per un gruppo K-Pop.

Il tema dell’immigrazione è emerso con forza durante la cerimonia degli Oscar della musica. Bad Bunny, dopo aver vinto Miglior Album di Música Urbana, ha utilizzato il suo discorso per veicolare un messaggio anti-ICE, dichiarando: “Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni, ma esseri umani e americani”. E , ha detto l’artista: la frase è stata accolta da un fragoroso applauso.

Numerosi artisti hanno indossato spille ‘ICE OUT’, tra cui Billie Eilish e Justin e Hailey Bieber.