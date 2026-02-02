Il Benevento sembra averci preso gusto. Un’altra rimonta, la terza nelle quattro partite giocate finora nel 2026, ma quella di ieri a Caravaggio è sicuramente la più pazza e al tempo stesso la più importante. Perché la Strega si è trovata sotto di due gol a fine primo tempo, ma nonostante tutto è riuscita a conquistare una vittoria che la proietta nuovamente al comando solitario della graduatoria, sventolando in faccia alla concorrenza un successo che sa di svolta. E Floro Flores non può che essere soddisfatto di ciò che ha fatto la sua squadra, anche nel primo tempo.

