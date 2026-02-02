Tragedia a Limatola. Un incidente stradale occorso nella notte tra sabato e domenica è costato la vita a una persona ed il gravissimo ferimento di una seconda. La vittima è Mario Marotta, 38enne residente a Caiazzo ma di origini limatolesi per parte sia di madre sia di padre. Sopravvissuto ma estremamente gravi, invece, le condizioni di Paolo, 37enne di Dugenta che era in sua compagnia nella vettura. I due stavano rientrando da Caserta a bordo di una Fiat Panda lungo la strada provinciale che congiunge il centro limatolese con Castel Morrone.

