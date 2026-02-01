Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto una donna nigeriana di 35 anni, irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, per resistenza violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale.

Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si è recata presso un ufficio postale di Benevento, in seguito a una segnalazione: una donna stava recando disturbo. Giunti su posto, gli operatori hanno scorto una donna molto agitata e che inveiva nei confronti della direttrice della filiale, contestandole di averle impedito di ritirare, senza titolo, una carta di credito intestata a un’altra persona.

