Si rompe la conduttura del gas, disagi a Montefalcone, Foiano, Baselice e San Bartolomeo in Galdo

Disagi in alcuni Comuni del Fortore a causa della rottura della conduttura del gas metano.

Infatti, nella giornata di ieri si è verificata la rottura della linea principale di portata del gas metano che ha comportato l’interruzione della erogazione per i comuni di Montefalcone, Foiano, Baselice e San Bartolomeo in Galdo.

Subito si sono attivati i Sindaci che sono entrati in contatto con la società Italgas, chiamata a eseguire i lavori di ripristino. I tecnici hanno riferito di essersi subito attività per riparare il guasto.

