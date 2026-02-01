Manca poco più di una settimana alla presentazione delle liste per le provinciali. Che farà la Lega?

“Il commissario provinciale Domenico Parisi ha espresso la linea del partito nella riunione di coalizione la settimana scorsa e, d’intesa con le altre forze, presenteremo la lista Sannio Insieme. Sarà una lista di amministratori, anche civici, che intendono lavorare ad un vero cambiamento per il territorio dopo anni di gestione della Provincia orientata a garantire soltanto chi è collocato da una certa parte politica”. Chiarito il posizionamento della Lega, che proporrà una lista propria, pur se in condivisione con Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi moderati, Luigi Barone illustra soprattutto la sua attività di amministratore di Eutalia e la sua possibile utilità per il territorio.

È presidente di Eutalia Spa, società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Di cosa si occupa Eutalia?

“Eutalia affianca le amministrazioni dello Stato, ad iniziare dal socio unico, ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle attività di assistenza e supporto all’analisi, programmazione, attuazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, in particolare nell’attuazione di programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali e di investimenti europei e da risorse nazionali, principalmente nel settore delle politiche di coesione. La società mette a disposizione competenze tecniche e operative a supporto dei processi decisionali e attuativi; è inoltre impegnata nella realizzazione di progetti pilota di capacity building per lo sviluppo territoriale, anche nell’ambito di programmi di cooperazione interregionale e transnazionale”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia