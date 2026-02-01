Pd, le acque restano agitate: Marino invoca il commissariamento

“Un comunicato tardivo. Anzi, tardivo e per giunta contraddittorio”.

La nota diramata dal Pd sannita, dopo aver sentito pure il segretario regionale Piero De Luca, non smuove i sindaci di San Marco dei Cavoti, Pannarano e Molinara, che non hanno alcuna intenzione di tornare indietro. Il dissenso non rientrerà, quindi la nota vergata al termine dell’incontro tra i Pepe, padre e figlia, Angelo e Antonella, Filomena Marcantonio, Carmine Valentino, Giovanni Cacciano e Vito Fusco, non sortirà gli effetti auspicati. Tutt’altro.

