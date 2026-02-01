Il sindaco di Ponte Antonello Caporaso e il sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella fanno fronte comune contro i disagi alla viabilità causati dal transito quotidiano, sulle arterie stradali dei due paesi, dei mezzi pesanti impegnati nei lavori dell’invaso di Campolattaro.

Ieri mattina, i due primi cittadini hanno provveduto a redigere una segnalazione congiunta per sollevare l’attenzione sul problema e chiedere la costituzione di un tavolo tecnico per trovare delle soluzioni. Destinatari della richiesta il prefetto di Benevento Raffaela Moscarella, il presidente della provincia Nino Lombardi, l’ingegnere Mariano Serra responsabile dell’Ufficio Speciale Grandi Opere della regione Campania, il direttore dei lavori ingegnere Dino Bonadies, l’impresa appaltatrice Consorzio Campolattaro S.C. a R.L. e il commissario straordinario del governo per l’intervento “Invaso di Campolattaro” Attilio Toscano.

