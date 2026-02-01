E’ una di quelle opportunità da non lasciarsi scappare. Con un colpo solo, il Benevento ha la possibilità di riprendersi il primato solitario, rispedire indietro il Catania e raggiungere il massimo vantaggio sul secondo posto (tre punti). Vuole prendersi tutto la Strega che va a far visita all’Atalanta Under 23 con un unico obiettivo: raccogliere un successo da sventolare in faccia alla concorrenza e tornare a guardare tutti dall’alto verso il basso. Compresi gli etnei, spazzati via ieri pomeriggio dal Sorrento, sul cui campo la truppa di Toscano ha rimediato la terza sconfitta in campionato e interrotto una serie positiva che andava avanti da nove giornate. Passo falso che diventa occasione per il Benevento che ha la chance per dare un’altra accelerata alla propria marcia (sette vittorie nelle ultime otto partite) e soprattutto per rafforzare il proprio primato.

