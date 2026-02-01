Anche Paduli entra nell’elenco di Comuni che, nel novero delle iniziative volte a tamponare la crisi idrica, hanno introdotto una misura straordinaria di sostegno alle famiglie, sotto forma di un contributo per l’installazione di un’autoclave o in sistema di serbatoio a pompa.

La giunta Vessichelli, con la delibera 5 del 19 gennaio scorso, ha fatto un primo stanziamento di 10mila euro, che sarà ripartito tra i beneficiari attraverso un contributo massimo di 250 euro.

Tra i requisiti per presentare domanda figurano la residenza a Paduli e un Isee non superiore a 15mila euro.

