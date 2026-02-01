Si è conclusa la terza assemblea elettiva del coordinamento di Libera a Benevento, con l’elezione del nuovo vertice del consesso provinciale.

Lascia la guida uscente Michele Martino, per 9 anni alla guida del coordinamento, con le redini affidate per i prossimi 3 anni a Maria Rosaria Ricci.

Dal coordinamento auguri alla nuova guida apicale, “fiduciosi della sua saggezza ed energia, e a cui rivolgiamo i nostri migliori auguri, forti della potenza del Noi”, e “a Michele il nostro grazie per essere stato la linfa del coordinamento e aver permesso la sua nascita ormai quasi 10 anni fa, per averci guidato con passione e spirito di squadra, riuscendo a costruire e rafforzare quella Rete che Libera da sempre rappresenta e che può funzionare davvero solo se, nei territori, ci sono persone capaci di mettersi al servizio degli altri”.

