Ultimi giorni di mercato decisivi per il Benevento che continua a monitorare due caselle dello scacchiere di Floro Flores. La caccia all’esterno sinistro e al centrocampista è sempre aperta ma il quadro rischia di delinearsi in maniera definitiva solo nella giornata di lunedì, nelle ultime ore di trattative, quando il dt Carli sarà a Milano. La Strega è alla ricerca di profili di spessore e non è escluso che il club di via Santa Colomba possa confermare in realtà l’assetto attuale nel caso in cui non dovesse individuare giocatori in linea con i parametri fissati.

