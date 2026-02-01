Una giornata che resterà impressa tra i ricordi. La trasferta di Caravaggio del Benevento coincide con la gara dedicata soprattutto ai tifosi giallorossi del nord: contro l’Atalanta U23 l’unica chance della stagione in cui poter vedere da vicino la squadra di Floro Flores per i sostenitori di Bergamo e dintorni, considerando la territorialità del girone C. Per l’occasione, la Strega incontrerà i suoi sostenitori in un evento dalle forti tinte giallorosse: nella serata di domani è infatti in programma una cena in compagnia di tutti i tifosi del nord, in arrivo non solo da Milano ma anche da Emilia-Romagna e Friuli. Saranno presenti il presidente Vigorito, il direttore tecnico Carli, gli ex giallorossi De Falco, Melara e Padella oltre al team manager Cilento e al tecnico Floro Flores, insieme al suo staff, e a una delegazione di calciatori composta da capitan Maita e da Scognamillo e Vannucchi.

