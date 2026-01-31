Panificazione, dolci da forno, cornetti, ciambelle, biscotti, realizzate con metodi tradizionali tramandati da più generazioni: questi i valori del panificio Caruso, meglio noto come ‘Pesce di zucchero’ in via Tenente Pellegrini, nel cuore del centro storico cittadino, che saranno salvaguardati per la fruizione da parte della comunità e per mantenere in vita un importante presidio artigiano storico e sito di aggregazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia