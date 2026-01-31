Continuano le polemiche sulla condizione della viabilità lungo la strada statale Telesina 372, in particolare nel tratto del Viadotto Pantano, dove i disagi alla circolazione restano evidenti nonostante un lungo e costoso intervento di manutenzione.

I lavori, avviati nell’aprile 2023 e conclusi nel dicembre 2024, sono stati oggetto di una specifica gara di appalto per un importo complessivo pari a 3.055.190,88 euro, aggiudicata all’impresa Infratech Consorzio Stabile Scarl. Tuttavia, a distanza di poche settimane dalla fine del cantiere principale, la situazione dell’asfalto continua a destare preoccupazione: numerose buche sono ancora presenti lungo la carreggiata, con conseguenti accumuli d’acqua in caso di pioggia, mentre in corrispondenza dei giunti si registrano distacchi significativi del manto stradale.

