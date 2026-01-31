Prima la pulizia della carreggiata, quindi le verifiche per sondare la potenziale riapertura della strada. Ora, dopo un primo intervento disposto dalla Rocca, la strada provinciale 12 è tornata percorribile, dopo lo stop del 25 gennaio scorso, imposto da una frana. Il collegamento tra Benevento e Avellino è stato interrotto tra i bivi di Pagliara e Bagnara, ma non si sono verificati grossi problemi per la circolazione, grazie a viabilità secondaria e la provinciale parallela per Ceppaloni.

