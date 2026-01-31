Esito per il procedimento scaturito da indagine di Squadra Mobile e Guardia di Finanza, con il coordinamento della Procura, a contestare un giro d’usura in particolare ai danni del titolare di un agriturismo, poi costituitosi parte civile: inchiesta che portò nel gennaio del 2021 all’arresto di cinque persone, accusate a vario titolo di usura, estorsione e violenza privata e con il coinvolgimento di altri dieci soggetti accusati di favoreggiamento. Avrebbero preteso tassi usurai fino al 240 per cento gettando la vittima in una condizione di disperazione, secondo la tesi accusatoria che ha poi portato al rinvio a giudizio e allo svolgimento del processo.

