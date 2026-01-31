Pd: riformisti a Schlein, ‘bene su pluralismo ma servono fatti’**

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Prendiamo sul serio il riconoscimento da parte della Segretaria Elly Schlein del pluralismo come ricchezza e identità del nostro partito nel quale lavorano insieme, contro la destra, una ampia maggioranza e una coraggiosa minoranza”. Così Simona Malpezzi, esponente dei Riformisti del Partito Democratico, a seguito delle parole di Schlein oggi.

“Rispetto reciproco e riconoscimento del pluralismo si vedono, però, poi nei fatti, nei comportamenti, e non solo negli auspici”, sottolinea Malpezzi. “Proprio perchè quella linea, oggi rivendicata dalla segretaria, non può non nascere dal confronto, dalla fatica di un lavoro comune, aperto, schietto, positivo, che, solo, definisce nel profondo chi siamo e chi vogliamo essere. Democratici, sempre. Democratici, prima di ogni cosa”, conclude la senatrice, esponente dei Riformisti del Pd.