I tre sindaci ancora assenti. Angelo Marino di San Marco dei Cavoti, Giuseppe Addabbo di Molinara e Antonio Iavarone di Pannarano, così come alla riunione tra amministratori, non si sono presentati neppure all’incontro di ieri indetto dalla dirigenza del Partito democratico per provare a dirimere la querelle insorta con la cosiddetta area Mortaruolo. Contattato pure il segretario regionale De Luca che ha invitato a produrre ogni tentativo per giungere ad una riconciliazione e tenere tutti all’interno del partito.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia