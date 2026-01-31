Anche a Cerreto il Pd c’è, con un nuovo circolo e un nuovo segretario. A segnare la nascita dell’uno e dell’altro il congresso costitutivo, che ha formalizzato nel corso della riunione la formazione del nuovo organismo politico e ha eletto come segretario cittadino del partito Giuseppe Baldino. L’elezione è anche il primo atto organizzativo del nuovo circolo Pd cerretese.

Già impegnato e attivo in politica da diversi anni, Baldino è la figura che gli iscritti dem di Cerreto hanno individuato come la più idonea ad avviare il percorso di insediamento della nuova forza politica all’interno del paese.

