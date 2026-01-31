Ancora furti nel Medio Calore. Dopo un incursione in un condominio di via Turati, a San Giorgio del Sannio, ignoti hanno messo a segno un colpo a San Nazzaro. L’episodio mercoledì scorso, intorno alle 20, quando tre persone sono entrate in azione in una villa di Audisoli, frazione alle porte del piccolo centro sannita. Uno dei tre è rimasto a fare da palo, mentre gli altri due si sono introdotti al primo piano, nonostante la presenza dei proprietari di casa, al piano terra.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia