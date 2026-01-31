Giustizia: Parodi (Anm), ‘non parlo di riforma, priorità è carenza personale’

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – “L’associazione magistrati siede in quest’aula oggi con la consapevolezza di chi vive quotidianamente il paradosso di una giurisdizione che nonostante ritmi di produttività tra i più alti in Europa fatica a rispondere alla domanda di più difficile del Paese. Scegliamo di non soffermarci oggi sui temi della riforma per ribadire che la priorità assoluta deve restare la risoluzione delle criticità organizzative che paralizzano quotidianamente i tribunali. Noi non siamo qui oggi né mai per fare politica e meno che mai politica oppositiva”. Lo afferma Cesare Parodi presidente dell’Associazione nazionale magistrati nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario in corso a Milano.