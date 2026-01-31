Giustizia: Nordio, ‘mai preteso che riforma potesse incidere su rapidità processi’

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – “Nessuno ha mai preteso che questa riforma potesse incidere sull’efficienza e sulla rapidità dei processi. incide su altre cose, non su questo. Noi abbiamo fatto molto e stiamo facendo molto”. E’ uno dei passaggi dell’intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in corso a Milano.

Alla domanda del presidente della Corte d’Appello di Milano Giuseppe Ondei se la riforma inciderà sulla malagiustizia, Nordio replica: “io non so cosa si intenda per malagiustizia. La malagiustizia qualche volta dipende dalle leggi, qualche volta dipende dalla fallibilità della mente umana, non so dirle se questa riforma inciderà o meno sulla malagiustizia” aggiunge.

“Io mi sento ancora appartenente alla magistratura, ho visto che la magistratura nella sua stragrandissima maggioranza agisce con libertà, con indipendenza, con autonomia di giudizio e con adeguatissima preparazione culturale e tecnica. Quindi sospendo il giudizio su questo” conclude Nordio.