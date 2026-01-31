Giustizia: Corte d’Appello Milano, ‘morbosità e distorsione realtà con processi in tv’

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – “Anche quest’anno nel nostro Distretto purtroppo si sono svolti procedimenti e processi accomunati da morbosità massmediatica. Il che, lungi dall’offrire resoconti rispondenti al diritto-dovere di informazione, irrinunciabile in ogni ordinamento giuridico democratico, ne ha comportato una ‘celebrazione parallela’ – con massima spettacolarizzazione e approccio culturale distorcente e ‘riduttivista’ – da parte dei cosiddetti ‘sacerdoti della verità quotidiana’. Qualcuno, in modo icastico, ha parlato di ‘media-evo’ della giustizia penale. E’ uno dei passaggi dell’intervento di del presidente della Corte d’Appello di Milano Giuseppe Ondei in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario che si tiene alla presenza anche del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il riferimento implicito è al caso Garlasco, ai processi Pifferi, Impagnatiello o Ferragni.