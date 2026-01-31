Si terrà questa mattina alle 10.30 la manifestazione di protesta indetta dalle comunità scolastiche degli istituti comprensivi Sant’Angelo a Sasso e Giuseppe Moscati di Benevento. “L’appuntamento è alla Rocca dei Rettori, con la partecipazione di docenti, personale ATA, alunni e famiglie. La protesta, insieme allo stato di agitazione e alla richiesta di immediata revisione della delibera regionale, è stata formalmente comunicata agli enti competenti, alle amministrazioni locali, agli uffici scolastici e al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Immediate le adesioni delle organizzazioni sindacali alla mobilitazione” così le due comunità scolastiche.

