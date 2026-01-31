Non abbassare lo sguardo davanti a nessuno per continuare a guardare tutti dall’alto verso il basso. E’ chiara la missione del Benevento che va a sfidare in casa sua l’Atalanta Under 23 con la necessità di aggiudicarsi un incrocio che può valere tanto nel percorso finale della formazione giallorossa. In un momento in cui si entra nella fase calda della stagione e il pallone inizia a scottare, la Strega deve rispondere. Quella di domani è una partita che misura le ambizioni, il carattere e la fame, ma Floro Flores prova a sfumarne i contorni, chiedendo alla sua squadra di scendere in campo con la spensieratezza che ne ha contraddistinto il percorso finora: «I ragazzi dovranno andare in campo col sorriso, abbiamo il piacere di stare insieme e amiamo il nostro lavoro. Sappiamo di giocarci il campionato, ma la mia filosofia resta sempre la stessa: i giocatori devono divertirsi, proporre un bel calcio serve anche a questo» le parole del tecnico giallorosso nella conferenza stampa di ieri.

