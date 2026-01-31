Cambia la giunta a Dugenta: Di Cerbo vice, Stellato assessora

Novità nell’assetto e nelle competenze della Giunta comunale presieduta dal sindaco Clemente Di Cerbo. Il primo cittadino ha nominato come nuovo vicesindaco l’assessore Valentino Di Cerbo, e contestualmente ha individuato l’assessore subentrante nella figura della consigliera comunale Marta Stellato.

Modifiche che vanno a colmare i ruoli vacanti lasciati dal dimissionario vicesindaco Luigi Palermo e dall’ex consigliere comunale Americo Fusco, che ha deciso di abbandonare il suo scranno in Consiglio.

