La sfida al suo passato sarà tutt’altro che banale per Andrea Ceresoli che si ritroverà per la seconda volta di fronte la sua Atalanta, seppure nella versione giovane.

Rispetto alla gara d’andata, stavolta l’appuntamento sarà ancora più speciale, non solo perché il difensore giallorosso ritroverà la squadra che lo ha cresciuto, ma anche perché potrà respirare di nuovo aria di casa. Ceresoli infatti ha visto da vicino i primi vagiti della Dea giovane: ha fatto parte della prima versione dell’Atalanta Under 23, quella che ha partecipato al campionato 2023/24; vi è rimasto per una stagione e mezzo, intervallata dalla parentesi di Catanzaro in Serie B.

