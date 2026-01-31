Possibile che il Sannio non possa più esprimere classe dirigente? Professionalità da impegnare in ruoli di vertice? La fotografia scattata da Nicola Boccalone segna un deficit di rappresentanza nei luoghi cardini della decisione e dalla operatività, che si riverbera a danno del territorio. Soprattutto nella gestione della sanità, ma non solo.

La riflessione dell’ex vicesindaco di Benevento, nonché ex direttore generale dell’allora ospedale Rummo oggi Azienda ospedaliera S. Pio, parte proprio dalla sua esperienza al vertice del nosocomio. Una recente visura presso la Camera di Commercio Irpinia-Sannio restituisce una lettura sorprendente, facendo ritenere che Maria Morgante sia ‘abusiva’: a distanza di oltre 11 anni dalla cessazione dell’incarico di Direttore Generale, risulta che in carica al vertice del management, sarebbe ancora lui, sia pur nella sezione dedicata alla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria. Sezione che, peraltro, è risultata anche aggiornata con rilevazione datata 30 settembre 2025.

