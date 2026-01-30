Messaggi, anche poco velati, e frecciatine. Segno evidente di un dualismo che prosegue senza esclusione di colpi. Da un lato il sindaco di Benevento Clemente Mastella, dall’altro l’onorevole di Forza Italia Francesco Maria Rubano. Ultimo teatro dello ‘scontro’ i fondi per il comune di Pietrelcina. Come noto Mastella, attraverso una nota di Noi di Centro, nella giornata di mercoledì non aveva esitato nel mettere in evidenza “l’inammissibilità dell’emendamento proposto dal deputato sannita di Forza Italia, che avrebbe destinato risorse aggiuntive e straordinarie a Pietrelcina per l’attività di accoglienza dei numerosi pellegrini che visitano il centro sannita. Era un emendamento giusto, per il Sud, per il Sannio e per Pietrelcina: è stato cestinato”. Notizia smentita già in serata quando le Commissioni della Camera I e V hanno comunicato l’accoglimento recependo la proposta e dunque hanno dichiarato ammissibile l’emendamento 10.84 proposto dall’onorevole Rubano che proroga un finanziamento per Pietrelcina già previsto per il 2025 dall’articolo 14 comma 3-bis del dl milleproroghe del 2024.

