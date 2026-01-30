Si è aggravato il tragico bilancio dell’incidente occorso mercoledì poco prima delle 16 quando un veicolo ultraleggero si è schiantato al suolo prendendo immediatamente fuoco.

L’impatto, e le fiamme, come noto hanno portato alla morte immediata del 78enne di Airola alla guida del veicolo. In gravi condizioni il passeggero, il 68enne Venanzio Rapolla, colonnello in pensione ed ex presidente dell’Aeroclub.

Venanzio Rapolla era stato trasportato in gravissime condizioni, ustionato in gran parte del corpo, all’ospedale ‘San Pio’.

