Nella prima settimana di febbraio aprirà i battenti a Sant’Agata de’ Goti la Casa di comunità. Il sindaco Giovannina Piccoli a firmare, mercoledì 28, l’autorizzazione all’esercizio. Si tratta di struttura dell’Azienda sanitaria locale Benevento che sarà situata al piano terra dell’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e che sarà preposta a garantire servizi sanitari di base con la presenza per 12 ore al giorno, 6 giorni su 7, di equipe multiprofessionali composte da Medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta.

