Grazie al lavoro svolto dai Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, nella giornata di mercoledì, nel corso di servizi specificatamente finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati predatori in danno degli istituti scolastici, è stato denunciato un dipendente di una scuola per il reato di ricettazione.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione del centro fortorino hanno effettuato un attento controllo presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno trovato un ipad, un personal computer portatile ed un tablet, che, all’esito di immediati accertamenti, eseguiti in collaborazione con il dirigente e con il personale amministrativo dell’Istituto scolastico di Foiano di Val Fortore, sono risultati mancanti.

