Aumentano i Comuni, scende il valore del voto ponderato. Soprattutto quello di Benevento, calato da 684 a 650. A seguito delle attestazioni trasmesse dai segretari comunali dei 78 Comuni del Sannio per le elezioni di 2° livello di rinnovo del Consiglio Provinciale fissate per il prossimo 28 febbraio 2026, il corpo elettorale è composto da 935 amministratori in carica tra sindaci e consiglieri comunali, così distribuiti: 596 dei Comuni di fascia A; 221 dei Comuni di fascia B; 52 gli elettori dei Comuni di fascia C; 33 dei Comuni di fascia D; 33 anche quelli dell’unico Comune di fascia E, ossia Benevento, laddove votano 32 consiglieri oltre al sindaco Mastella. Per effetto di tali dati il peso ponderato di ciascun elettore è, a seconda della fascia del proprio Comune, il seguente: fascia A: 56; fascia B 109; fascia C 224; fascia D 267, fascia E 650.

