È stato firmato ieri mattina il contratto preliminare che dà ufficialmente avvio alla cessione del diritto di superficie dell’area comunale destinata alla realizzazione del primo ospedale veterinario h24 della provincia di Benevento. L’atto è stato sottoscritto dal Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, e dal Direttore Generale dell’ASL di Benevento, dott.ssa Tiziana Spinosa, alla presenza dei tecnici del Comune di Ceppaloni e dell’ASL, che hanno seguito e accompagnato l’intero iter amministrativo e progettuale.

