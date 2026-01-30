Maltempo: Misiani, ‘Meloni arriva tardi e minimizza, Sicilia sacrificata a propaganda’

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “La presidente Meloni è arrivata tardi e ha sottovalutato un disastro che era sotto gli occhi di tutti. Mentre in Sicilia frane e allagamenti mettono in ginocchio interi territori, il Governo ha perso giorni preziosi e continua a difendere le risorse del Ponte sullo Stretto invece di usarle per l’emergenza”. Lo dichiara Antonio Misiani, senatore e responsabile infrastrutture del Partito Democratico.
“Negare oltre un miliardo di euro di fondi di coesione a Sicilia e Calabria per inseguire un’opera simbolo è una scelta cinica e irresponsabile. È la fotografia di un Governo che preferisce la propaganda alla sicurezza delle persone, ignorando il dissesto idrogeologico e i cambiamenti climatici. Servono risorse vere subito, non sorvoli tardivi, stanziamenti risibili e promesse vuote. I fondi del Ponte vanno destinati immediatamente alla messa in sicurezza dei territori. Continuare così significa assumersi in pieno la responsabilità di aver abbandonato la Sicilia”, conclude Misiani.

