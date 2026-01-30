Una vera e propria staffetta per un ruolo che, al momento, conta solo certezze. Se a sinistra il Benevento si ritrova costretto a fare i conti con qualche incognita al di fuori di Ceresoli, complice il mercato ancora aperto e le valutazioni che riguardano da vicino Viscardi, a destra invece Floro Flores può contare su due frecce di assoluto valore. Un giovane in rampa di lancio e una garanzia per la categoria, abituata a notti da promozione: Raffaele Romano e Edoardo Pierozzi si giocano il posto in corsia nell’alternanza che li ha visti protagonisti tra queste prime sfumature di Strega nel 2026. L’infortunio dell’ex Pescara ha lanciato per la prima volta il giovane classe 2005 in campo dal 1’ in campionato con la maglia giallorossa: non una scommessa da parte di Floro Flores ma una chance costruita nel tempo che aspettava solo la sua miglior occasione, piovuta con il ko di Pierozzi.

