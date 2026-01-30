La Campania, con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale, ha autorizzato interventi di bioregolazione della popolazione di cinghiali nelle aree SIC e ZPS situate in prossimità dell’invaso del Fiume Tammaro, interessando in particolare i territori dei Comuni di Morcone e Campolattaro, nei quali ricade l’area dell’invaso. Le operazioni di controllo sono previste fino al 30 marzo 2026.

La Lav – Lega Anti Vivisezione, sezione di Benevento, ha espresso nei giorni scorsi una ferma opposizione a questa autorizzazione: «Ancora una volta si sceglie di intervenire su una problematica complessa senza avviare un confronto preventivo con le associazioni ambientaliste e animaliste presenti sul territorio e senza un reale approfondimento scientifico sulle cause e sulle possibili soluzioni del fenomeno».

