Ultime valutazioni per Antonio Floro Flores che ha a disposizione altri due allenamenti prima di sciogliere definitivamente le riserve sull’undici da mandare in campo domenica a Caravaggio contro l’Atalanta Under 23. Il Benevento ha bisogno di fare bottino pieno e il tecnico giallorosso – che per questioni logistiche ha anticipato a oggi la consueta conferenza stampa settimanale – sa che la sua squadra dovrà farsi trovare pronta innanzitutto sul piano dell’intensità e dell’aggressività, contro un avversario che quando è in giornata è in grado di metterla sul ritmo.

