Ue–India, Terzi e Shenoy: ‘Su sicurezza e difesa nasce una nuova alleanza strategica’

(Adnkronos) – La firma del Partenariato UE-India per la Sicurezza e la Difesa, avvenuta a margine del 16° vertice Unione europea–India insieme all’Accordo di libero scambio, segna un passaggio chiave nel riposizionamento strategico di Bruxelles e Nuova Delhi in un contesto globale sempre più instabile. Accanto alla dimensione economica, emerge con forza quella geopolitica, marittima, industriale e tecnologica, in un quadro che intreccia Indo-Pacifico, Mediterraneo, connettività e autonomia strategica.

Ne parlano con l’Adnkronos Giulio Terzi di Sant’Agata, ambasciatore e presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, e Vas Shenoy, Chief Representative per l’Italia della Indian Chamber of Commerce. Dalla riduzione delle dipendenze strategiche europee alla diversificazione delle alleanze indiane, dal ruolo dell’IMEC alla sicurezza marittima, fino al contenimento delle nuove penetrazioni sino-pakistane nel Mediterraneo, l’intervista ricostruisce le ragioni profonde di un’intesa che va ben oltre il commercio.

Il 16° vertice Ue–India è stato definito quello della “madre di tutti gli accordi commerciali”. Si è parlato molto di libero scambio, ma c’è anche il partenariato su sicurezza e difesa.

Un salto di qualità nel rapporto tra Unione europea e India. L’Accordo di libero scambio crea un mercato integrato tra due grandi democrazie che insieme rappresentano circa due miliardi di persone e quasi un quarto del PIL mondiale. Ma senza una cornice di sicurezza condivisa, quella integrazione resterebbe vulnerabile. Il Partenariato UE-India per la Sicurezza e la Difesa riconosce che oggi commercio, sicurezza e stabilità geopolitica sono dimensioni inseparabili. È un atto di realismo strategico: le catene del valore, le rotte marittime, le infrastrutture critiche e le tecnologie avanzate non possono prosperare senza un ambiente sicuro, prevedibile e fondato su regole condivise.

Quanto conta il contesto internazionale nella conclusione proprio ora di questo accordo?

Conta moltissimo, e nulla è casuale. L’Europa è ormai pienamente consapevole della necessità di ridurre le proprie dipendenze strategiche, in particolare dalla Cina, e di rafforzare i legami con partner affidabili che condividono valori democratici e una visione multilaterale dell’ordine internazionale. In questo quadro, l’India emerge come interlocutore naturale: è una potenza democratica centrale nell’Indo-Pacifico, un attore chiave nelle catene globali del valore e un protagonista geopolitico in rapida ascesa. Per Bruxelles, rafforzare il legame con Nuova Delhi significa investire nella stabilità di una regione che è ormai vitale anche per la sicurezza europea.

E dal punto di vista indiano?

Per l’India il momento è altrettanto favorevole. Dopo l’inizio della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, Nuova Delhi ha avviato una riflessione profonda sulla necessità di ridurre la dipendenza strategica da Mosca, pur senza rinnegare la propria autonomia decisionale. Questo ha accelerato la ricerca di partner alternativi, affidabili e tecnologicamente avanzati. L’India sta inoltre rafforzando la propria proiezione marittima, non solo verso est, nel Mar Cinese Meridionale, ma anche lungo le rotte dell’Oceano Indiano e dell’asse Indo-Mediterraneo, che è sempre più centrale per i flussi commerciali ed energetici globali.