E’ stato dichiarato ammissibile l’emendamento 10.84 proposto dall’onorevole Rubano che proroga un finanziamento per Pietrelcina già previsto per il 2025 dall’articolo 14 comma 3-bis del dl milleproroghe del 2024. In un primo tempo l’emendamento era stato dichiarato inammissibile, poi c’è stato il ricorso del deputato Rubano ed in serata le Commissioni della Camera I e V ha comunicato l’accoglimento recependo la proposta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia