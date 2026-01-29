Il Comune di Sant’Agata de’ Goti ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente per far fronte al rischio idrogeologico che minaccia il Cimitero del Centro. Il provvedimento, firmato dal Sindaco facente funzioni Giovannina Piccoli, dispone, infatti, l’immediata estumulazione e traslazione delle salme situate nelle aree a ridosso del Vallone Pozzilli-Martorano. La decisione scaturisce da una situazione di instabilità che perdura dagli eventi meteorologici del Gennaio 2023, allorquando si registrò il crollo parziale del blocco loculi “Longo I”. Posti in essere i primi interventi di messa in sicurezza e avanzata richiesta di finanziamenti regionali e statali — tra cui 2,5 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico — la situazione permane in monitoraggio.

