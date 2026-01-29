Referendum: Vendola, ‘bugie da Fdi, io convintamente per il No’

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Cari Fratelli d’Italia ma davvero non avete altri argomenti che le menzogne a proposito del referendum del 22 e 23 marzo? Una riforma costituzionale per cambiare la giustizia? Ci sarebbe da danzare per strada se fosse vero. Purtroppo non è vero e si tratta di una truffa della destra contro i diritti dei cittadini italiani”. Lo afferma Nichi Vendola di Avs in un video sui social in cui replica ad una campagna di FdI sul suo possibile voto favorevole.

“Lo dice lo stesso ministro Nordio : questa riforma costituzionale non cambia niente nella dinamica dei processi, non abbatte la lunghezza dei processi, non fornisce più organici ai tribunali che sono sguarniti, non aiuta i cittadini ad avere celermente e in forma sicura giustizia. E allora a che cosa serve questa riforma? Serve – prosegue il presidente di Si – a mettere la museruola ai magistrati , serve a dire cioè : voi non dovete ficcare il naso nelle faccende dei colletti bianchi, non vi dovete permettere di indagare quello che è il potere costituito. Il potere, come i vecchi sovrani assoluti, si sente immune da qualunque controllo di legalità. Questo è sbagliato perché noi da oggi rischiamo di avere una giustizia feroce con i poveri cristi, ma una giustizia gentile e innocentista nei confronti di quelli che abitano nei palazzi alti del potere”.

“Per questo convintamente io voterò No al referendum del 22 e 23 marzo. No a una giustizia in ginocchio nei confronti dei potenti e lo dico – conclude Vendola – a quei simpaticoni dei Fratelli d’Italia: no, io non avrei votato si in nessun caso di fronte a un obbrobrio e a una mostruosità come questa. Io vorrei la riforma della giustizia, ma questa è una controriforma che serve a trasformare i pubblici ministeri in cagnolini docili al servizio del ministro. E questo non va bene”.