Inammissibile l’emendamento al “Milleproroghe” proposto da Fratelli d’Italia, ma non quello sottoscritto, tra gli altri, dai dem Cuperlo e Bonafé, che risulta prima firmataria.

Apparentemente un’incongruenza, tanto è vero che il deputato meloniano Alessandro Amorese ha già inoltrato ricorso. Entrambe le iniziative sponsorizzano la proposta presentata dall’Unione Province d’Italia.

Questo il testo: “Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell’articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma, è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza”.

