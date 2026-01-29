Adottare provvedimenti urgenti per la riattivazione del sistema ATM Postamat a Castelvenere, la cui disattivazione è stata disposta da mesi per esigenze di sicurezza.

E’ la richiesta urgente che il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo ha inviato ai vertici di Poste Italiane evidenziando “come la protratta indisponibilità del servizio stia incidendo in modo rilevante su un servizio essenziale di interesse pubblico, fondamentale per garantire ai cittadini la piena fruibilità delle proprie risorse economiche”.

