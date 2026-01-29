Pensioni: Gori, ‘fatico davvero a capire richiesta Pd’

Roma, 29 gen (Adnkronos) – “È un fatto noto che la sostenibilità del sistema previdenziale richiede che l’età pensionabile si adatti al progressivo aumento delle aspettative di vita. Dalla mia parte politica mi sarei aspettato quindi un attacco al governo per la scelta demagogica di diluire su tre anni lo scatto previsto nel 2026. E invece no, lo accusiamo del contrario, e chiediamo addirittura di abolire il meccanismo automatico di adeguamento all’aspettativa di vita, cosa che in vent’anni porterebbe a +450 mld di debito pubblico. Fatico davvero a capire”. Lo scrive sui social l’eurodeputato del Pd Giorgio Gori a proposito della mozione a prima firma Chiara Braga, capogruppo Pd a Montecitorio, sulle pensioni.