Un tentativo di smorzare lo scontro tra la ditta in proroga e sigle sindacali.

E’ l’iniziativa dell’assessore comunale ai Trasporti Luigi Ambrosone, che ha anticipato un pronto superamento dell’empasse per l’erogazione degli stipendi ai lavoratori della Trotta.

Al netto delle rassicurazioni, la vertenza del trasporto pubblico locale resta testa, dopo che le sigle sindacali Filt Cgil (segretario Giuseppe Anzalone), Fit Cisl (Eduardo Marra), Uiltrasporti (Cosimo Pagliuca), e Ugl Autoferro hanno denunciato “l’ennesimo episodio di gravissima inadempienza da parte della società Trotta, che non ha ancora provveduto al pagamento degli stipendi di dicembre ai propri dipendenti, nonostante il Comune abbia regolarmente corrisposto alla stessa quanto dovuto per il servizio svolto”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia