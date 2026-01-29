Milano-Cortine: Mauri (Pd), ‘Tajani ammette Ice pericolo per democrazia’

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Le parole del ministro Tajani sull’Ice sono più rivelatrici di quanto sembri. Quando afferma che gli agenti dell’Ice in Italia ‘non scenderanno in tuta da combattimento’ e che quindi ‘non c’è pericolo per la democrazia’, ammette implicitamente che negli Stati Uniti quel pericolo esiste”. Lo dichiara Matteo Mauri, responsabile sicurezza del Partito Democratico e deputato Pd.

“L’Ice, milizia alle dirette dipendenze del presidente Trump, è oggi un grave problema democratico nelle strade americane. Proprio per questo il governo italiano non può limitarsi a minimizzare: Tajani convinca Meloni a prendere chiaramente le distanze dalla deriva autoritaria che gli Stati Uniti stanno attraversando e contribuisca a allontanare ogni imitazione che alcuni esponenti leghisti di maggioranza vorrebbero importare nel nostro paese”.